Axios: Трамп призвал Нетаньяху быстрее реализовать мирный план по Газе
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Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приступить к реализации мирного плана по Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.
Два источника, близкие к президенту США Дональду Трампу, заявили, что тот призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстрее предпринять шаги для реализации мирного плана по урегулированию ситуации в Газе.
Призывы прозвучали во время телефонного разговора на прошлой неделе.
Отмечается, что план предусматривает разоружение ХАМАСа и демилитаризацию Газы, а также передачу ответственности за управление анклавом новому палестинскому технократическому правительству.
Реализация данного плана была приостановлена на несколько месяцев из-за выборов в Израиле, которые состоялись 27 октября.
"Реализация будет сложной, но мы считаем, что это хороший план для Израиля. Мы хотим двигаться вперед на основе сотрудничества, и нам необходимо полное взаимодействие и партнерство со стороны израильского правительства", - заявил источник.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2453895-axios-tramp-prizval-netanyahu-bystree-realizovat-mirnyy-plan-po-gaze/
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