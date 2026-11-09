Axios: Трамп призвал Нетаньяху быстрее реализовать мирный план по Газе

Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приступить к реализации мирного плана по Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

Два источника, близкие к президенту США Дональду Трампу, заявили, что тот призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстрее предпринять шаги для реализации мирного плана по урегулированию ситуации в Газе.

Призывы прозвучали во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Отмечается, что план предусматривает разоружение ХАМАСа и демилитаризацию Газы, а также передачу ответственности за управление анклавом новому палестинскому технократическому правительству.

Реализация данного плана была приостановлена ​​на несколько месяцев из-за выборов в Израиле, которые состоялись 27 октября.

"Реализация будет сложной, но мы считаем, что это хороший план для Израиля. Мы хотим двигаться вперед на основе сотрудничества, и нам необходимо полное взаимодействие и партнерство со стороны израильского правительства", - заявил источник.

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