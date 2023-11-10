Израиль и ХАМАС договорились обменяться пленными женщинами и детьми, пишут СМИ

Арабоязычные СМИ пишут, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли договоренностей об обмене пленными женщинами и детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Изначально о том, что Израиль и ХАМАС пришли к соглашению по поводу обмена пленных, сообщил саудовский телеканал Al Hadath, ссылаясь на собственные источники, пишет издание.

Эту информацию подтверждает и издание Al Arabiya.

По его данным, израильские власти потребовали, чтобы число заключенных было достаточно большим, чтобы сделка была реализована.

Официально власти Израиля и ЦАХАЛ еще не комментировали достижение договоренности.

По последним данным израильских властей, в плену в секторе Газа находятся более 240 человек. Около 180 захватил ХАМАС, 40 — у "Палестинского исламского джихада" (организация признана террористической и запрещена), а еще 20 — у не связанных с этими организациями боевиков.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек, среди них более 4 тыс. – дети.