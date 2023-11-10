Израиль начнет вводить четырехчасовые гуманитарные паузы в Газе. Байден просил большего

Как утверждает Белый дом, Израиль согласился ввести ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа, чтобы дать мирным жителям северной части анклава возможность спастись от боевых действий.

«Насколько мы понимаем, Израиль начнет вводить четырехчасовые паузы в северных районах Газы каждый день, уведомляя об этом за три часа», - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Официальных заявлений со стороны израильских властей по этому поводу пока не было.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пытался договориться о более длительных перерывах между боевыми действиями с израильскими властями, настаивая на трехдневных паузах, однако этого достичь не удалось.

«В течение нескольких недель я говорил с израильскими лидерами о важности гуманитарных пауз в боевых действиях, чтобы вывести мирных жителей в безопасное место, обеспечить освобождение заложников и увеличить поток продовольствия, воды и медикаментов в Газу», – написал Байден в соцсети X.

По его словам, Белый дом делает все возможное для увеличения объема гуманитарных поставок.

«Два дня назад было 96 грузовиков с грузами, вчера – 106. Но нам нужно больше и как можно скорее. Мы стремимся к тому, чтобы их было не менее 150 в день, каждый день, – заявил Байден. – Эти паузы помогут вывести гражданское население в более безопасные районы, подальше от активных боевых действий. Это шаг в правильном направлении».

«Даю вам слово: я буду продолжать выступать за безопасность гражданского населения и сосредоточусь на увеличении помощи, чтобы облегчить страдания жителей Газы», – добавил американский президент.

Ранее представитель израильских властей заявил, что война будет проложена до победного конца и что израильтяне предпринимают локальные меры, позволяющие палестинцам спастись от боевых действий.

Как отмечает газета Times of Israel, администрация Нетаньяху не употребляет термин «гуманитарные паузы», предпочитая ему «гуманитарные коридоры», и заявляет, что прекращения огня не будет до освобождения заложников.

Как сказал Джон Кирби, важно понимать, что каждая пауза «будет зависеть от цели и условий на местах».

Он также подтвердил, что для освобождения заложников потребуется пауза в военных действиях в несколько часов, если не дней.

По словам Кирби, США также добиваются того, чтобы горючее вошло в список продуктов гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газа через КПП «Рафах».

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.