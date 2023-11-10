Война Израиля и ХАМАС: совершают ли стороны военные преступления и что говорит закон?

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября обе стороны совершили военные преступления.

По его словам, зверства, совершенные палестинскими вооруженными группировками 7 октября и продолжающееся удержание заложников, следует считать военными преступлениями.

«Коллективное наказание Израилем палестинских гражданских лиц также является военным преступлением, как и незаконная принудительная эвакуация мирных жителей», — прокомментировал Тюрк свою позицию по Израилю.

Согласно Министерству здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, в результате израильских бомбардировок в секторе за минувший месяц погибли более 10 тысяч человек.

Независимо проверить достоверность этих цифр на данный момент невозможно.

Что такое международное гуманитарное право?

В ООН напоминают, что защита мирных жителей должна быть приоритетом в любом конфликте, и ни одна из воюющих сторон не вправе нарушать этот принцип.

Это и есть международное гуманитарное право — совокупность международно-правовых норм и ограничений методов и средств ведения войны, составленная мировыми экспертами.

«Нарушение этих правил одной стороной не оправдывает подобные действия с другой стороны», — говорит Тара Ван Хо, доцент Юридической школы Эссекса и эксперт Центра по правам человека Великобритании.

Точно так же, продолжает Хо, неравенство в силе между Израилем и ХАМАС не меняет обязательств ни одной из сторон.

Что говорят Женевские конвенции?

Убийство шести миллионов евреев в Европе во время Второй мировой войны в 1939-1945 годах, геноцид в отношении других наций и социальных групп, а также множественные нарушения прав военнопленных всеми сторонами заставило послевоенный мир пересмотреть прежние правила ведения войны.

Созданная в 1945 году Организация Объединенных Наций доработала и расширила два международных договора, существовавших с 1929 года, а также добавила ряд новых соглашений.

Совокупность этих документов и составляют Женевские конвенции, которые были официально приняты в 1949 году.

Они включают в себя четыре ключевых принципа:

Медицинский персонал и больницы в зонах боевых действий должны быть защищены и иметь возможность свободно работать.

Раненые и выбывшие из строя военнослужащие имеют право на медицинскую помощь.

Обращение с военнопленными должно быть гуманным.

Воюющие стороны обязаны защищать гражданское население (это включает запрет на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, как, например, объекты энерго- и водоснабжения).

Каковы признаки геноцида?

Термин был придуман польским евреем, юристом Рафаэлем Лемкиным, который потерял большую часть своей семьи в Холокосте.

В 1948 году ООН приняла Конвенцию о геноциде.

«Главный признак геноцида заключается в том, что преступники замышляют убийство отдельного человека или группы лиц — военных или гражданских, на основании их идентичности», — говорит Тара Ван Хо.

По ее словам, геноцид — самое сложное с точки зрения доказательств военное преступление, потому что намерение доказать трудно.

Геноцид включает в себя не только убийства, но и предотвращение деторождения и насильственное перемещение детей.

Первым осужденным по закону о геноциде стал этнический хуту из Руанды Жан-Поль Акайесу за участие в массовых убийствах тутси в 1994 году. В общей сложности тогда погибли около 800 тысяч представителей этой этнической группы.

В сентябре 1998 года специально созданный Международный уголовный трибунал по Руанде приговорил Акайесу к пожизненному заключению.

Подобные трибуналы проходили также по делам о геноциде красных кхмеров, в отношении этнического меньшинства чамов и вьетнамцев в 1970-х годах и по делу о резне в боснийской Сребренице в 1995 году.

Тогда солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича убили восемь тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.

Что следует считать преступлениями против человечности?

В отличие от геноцида, эти преступления направлены против гражданских лиц вне зависимости от их этнической принадлежности. Они включают в себя убийства, депортацию, порабощение, сексуальное насилие, апартеид, пытки и похищения.

Обычно такие преступления требуют определенной организации — как правило, это масштабные и часто систематические акции, объясняет британский юрист Тара Ван Хо.

Что такое военные преступления?

Военные преступления совершаются в ходе международных или внутренних вооруженных конфликтов.

«Существует длинный список военных преступлений, прописанный в различных договорах. Их общая характерная черта заключается в том, что они причиняют неоправданный вред людям, которые должны быть защищены, или ставят под угрозу способность гуманитарных организаций нормально функционировать», — говорит Ван Хо.

Как преследуются все эти преступления?

Любая страна на уровне правительства или общественных организаций может подать иск в Международный суд ООН. Государства также обращаются в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать преступления отдельных лиц.

В настоящее время суд ООН рассматривает иск, инициированный Гамбией в отношении Мьянмы. Суд должен установить, совершали ли власти и военные Мьянмы акты геноцида против народа рохинджа в 2017 году. Специальная комиссия ООН уже дала свое заключение, в котором квалифицирует действия Мьянмы как геноцид.

За время военной диктатуры в Мьянме в результате репрессий и преследований погибли сотни рохинджа, почти миллион человек были вынуждены бежать в безопасные районы.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году. Это суд последней инстанции, вмешивающийся только тогда, когда национальные власти не могут или не хотят осуществить судебное преследование.

Для обращения в МУС и выполнения его решений страна должна быть его участником, для этого она должна ратифицировать Римский статут.

США, Китай, Россия, Индия и Израиль документ не ратифицировали. Палестинская автономия присоединилась к соглашению в 2015 году.

Генеральный прокурор МУС Карим Хан недавно посетил Египет, но не смог въехать на территорию сектора Газа. На пресс-конференции он сделал предупреждение израильским военным.

«Им необходимо продемонстрировать, что любые удары, затрагивающие невинных мирных жителей или гражданские объекты, осуществляются в соответствии с законами и обычаями войны», — сказал он.

По его словам, это касается ударов по каждому жилому дому, по каждой школе и больнице, церкви и мечети — любым объектам, находящимся под защитой международного права.

Израильские жертвы нападения ХАМАС обратились в МУС с просьбой начать расследование, несмотря на то, что их страна не подчиняется юрисдикции суда.

Яэль Виас Гвирсман, юрист по международным уголовным делам и преподаватель Университета Райхмана под Тель-Авивом, представляет более 40 семей, чьи родные были убиты, взяты в заложники и пропали без вести.

Она настаивает, чтобы действия ХАМАС и «Исламского джихада» были квалифицированы как преступления против человечности.

«Пусть МУС выполнит свой мандат. Жертвы заслуживают торжества истины и справедливости», — сказала она в комментарии Би-би-си.

«Серьезным препятствием для МУС является то, что часть необходимой информации имеется только у государства или вооруженных группировок и они вряд ли добровольно ее предоставят», — говорит Тара Ван Хо.