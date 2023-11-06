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Число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек

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Сектор Газа после авиаударов
Сектор Газа после авиаударов. Фото: Ahmad Salem/Bloomberg via Getty Images

В секторе Газа количество погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тыс. человек, среди них более 4 тыс. – дети, передает Al-Arabiya.

Издание со ссылкой на представителей Минздрава сектора Газа сообщает, что с 7 октября число погибших в результате войны между Израилем и группировкой ХАМАС достигло 10 022 человек, среди них 4104 – дети.

Напомним, в конце октября сообщалось, что в Газе погибло около 2 тысяч детей, порядка 4,6 тыс. детей получили ранения.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны. С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - теперь здесь ведутся и ближние бои.

Позже в Израиле заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

Недавно представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем движение ХАМАС обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с призывом создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044398-chislo-pogibshih-v-sektore-gaza-prevysilo-10-tys-chelovek/

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