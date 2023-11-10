Звезды Давида на улицах Парижа: Франция нашла российский след. Что известно

Министерство иностранных дел Франции обвинило Россию в раздувании скандала вокруг граффити со звездами Давида в нескольких районах Парижа. Некоторые считают это антисемитской акцией, и французские власти утверждают, что связанная с Россией сеть начала активно распространять фотографии этих граффити в интернете.

По утверждению МИД Франции, российская сеть под названием RRN (или Doppelgänger) первой начала публиковать фотографии со звездами Давида на домах и активно способствовала появлению связанного с этим общественного резонанса.

«Эта новая российская операция по цифровому вмешательству в дела Франции говорит о преследовании оппортунистической и безответственной стратегии. Ее суть — в использовании международных кризисов для создания напряженности в общественных дебатах во Франции и Европе и распространении сумятицы», — сказано в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Посольство России во Франции назвало обвинения необоснованными.

«Категорически отвергаем обвинения МИД Франции в "российском цифровом вмешательстве", а именно в массовом распространении якобы связанной с Россией сетью дезинформации фотографий зданий в Париже с нанесенными на них краской звездами Давида», — сказано в заявлении, размещенном в телеграм-канале посольства.

Появление звезд Давида в Париже вызвало особенно громкий скандал на фоне войны Израиля против ХАМАС и последовавшего за ней всплеска антисемитизма в Европе, в том числе во Франции.

Когда и где появились граффити?

Первые граффити с нанесенными синей краской звездами Давида — символом еврейского народа и государства Израиль — появились в одном из районов Парижа в ночь на понедельник 30 октября.

С тех пор во французской столице и ее пригородах были обнаружены около 250 таких граффити.

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скоффилд, французские политики сделали вывод, что это антисемитская акция, поскольку она напоминала нанесение звезд Давида на еврейские дома и заведения в годы, когда преследованием евреев занимались нацисты.

Однако сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют произошедшее, не делают столь однозначных выводов.

Они отмечают, что граффити появились на выбранных случайным образом домах, которые не имели явных связей с евреями.

Кроме того, они представляют собой синие звезды Давида, которые также можно увидеть на израильском флаге, — и это вызывает новые вопросы относительно мотивов авторов акции.

Кто-то даже может назвать эту акцию произраильской, поскольку антисемиты явно могли бы найти какой-то другой способ выразить свою ненависть к евреям, отмечает наш корреспондент.

По словам Хью Скоффилда, целью акции с граффити в Париже могло быть распространение в обществе напряжения и общей сумятицы.

А тот факт, что нанесение звезд Давида можно одновременно расценить как произральскую и антисемитскую акцию, делает это еще более интересным: таким образом подозрения возникнут у обеих сторон, отмечает наш корреспондент.

При чем тут может быть Россия

В среду французская прокуратура заявила, что к организации акции может быть причастна российская разведка. Правоохранительные органы при этом сообщили, что в нанесении граффити подозревают четырех человек (две семейные пары) из Молдовы.

На основе перехваченных телефонных разговоров французские следователи считают, что эти люди действовали на основе распоряжений, полученных от одного человека.

«На этом этапе мы не исключаем, что [граффити] наносились по прямым распоряжениям человека, который живет за границей», — сказано в заявлении прокуратуры.

Как сообщает газета Le Monde, за обеими парами, которые рисовали граффити, следовал фотограф. Он не только фотографировал их «работу», но сразу размещал эти снимки в интернете. Согласно сведениям издания, фотографии затем распространяли аккаунты, связанные с сетью Doppelgänger.

Полиция сообщает, что одна из пар была арестована. Эти люди сообщили полицейским, что находились в Париже в отпуске, а наносить граффити их попросил неизвестный, который по-русски обратился к ним на улице и предложил за услуги небольшую сумму денег.

Сейчас первая семейная пара ожидает депортации, а вторая покинула Францию еще до того, как их могли задержать. Личность фотографа (или фотографов), который делал снимки, остается неизвестной.

Le Monde утверждает, что к организации акции может быть причастен пророссийский политик и бизнесмен из Молдовы Анатолий Призенко. Последний принимал участие в деятельности Партии социалистов Молдовы, выступающей за более тесное сотрудничество с Россией.

В интервью газете Libération человек, представившийся как Призенко, подтвердил, что он действительно стоял за нанесением граффити, и целью таких действий было «выражение поддержки евреям Европы».

Сеть сайтов-двойников: что известно о сети Doppelgänger и как она связана с ГРУ

Как подтвердили французские правоохранительные органы, распространением фотографий со звездами Давида в Париже активно занималась пропагандистская сеть изданий и аккаунтов в соцсетях, известная как RRN или Doppelgänger.

В июле 2023 года Европейский союз сообщил о введении санкций против семи российских граждан и пяти компаний, которые стоят за структурой, которую чиновники ЕС описывают как «информационную кампанию RRN».

Одно из ее изданий под названием «Инфорос» в сообщении Европейской комиссии называют «тесно связанным с российским ГРУ».

По данным проекта EU Disinfo, который отслеживает дезинформацию в интернете, сеть Doppelgänger начала работать в европейских странах в мае 2022 года. Она создает клоны авторитетных изданий, в том числе немецкой газеты Bild, британской Guardian и украинского «РБК-Украина» и размещает в них фейковые новости, видеоролики и опросы.

Публикуемые в сети материалы соответствуют кремлевским нарративам о войне в Украине, например, отрицают массовое убийство людей российскими военными в Буче, отмечают авторы доклада EU Disinfo.

В июне этого года Le Monde опубликовала целую серию статей о деятельности сети Doppelgänger, которая использует для распространения дезинформации в соцсетях компьютерные боты.

Le Monde утверждает со ссылкой на источники среди следователей по делу о звездах Давида, что почерк организаторов и исполнителей акции очень напоминает действия российской разведки. После начала полномасштабной войны в Украине она лишилась многих ценных сотрудников, высланных из западных стран и теперь вынуждена полагаться на услуги низкооплачиваемых «фрилансеров».