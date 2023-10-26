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О планах Токаева на начало ноября рассказали в его пресс-службе

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На следующей неделе президент Касым-Жомарт Токаев встретится с президентом Франции, премьер-министром Венгрии и примет участие в саммите ОТГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды, 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

"В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки", - говорится в сообщении.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.

Ранее сообщалось, что для участия в саммите Организации тюркских государств в Астану прилетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сам Эрдоган сообщил в поздравительной телеграмме Токаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2042584-tokaev-vstretitsya-s-glavami-dvuh-gosudarstv-na-etoy-nedele/

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