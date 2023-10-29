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Трагедия на шахте им. Костенко: подтверждена гибель 42 шахтеров

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Сотрудники МЧС на шахте им. Костенко
Сотрудники МЧС на шахте им. Костенко. Фото: t.me/qr_tjm

По данным на 15:00, при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 42 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В воскресенье руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов произвел спуск в шахту. Произведены осмотры мест пожара и гибели шахтеров.

"Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров.

Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4 км друг от друга. Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи. Продолжается контроль газовой обстановки", – сообщили в МЧС.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.

Кроме того, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют республиканский и областной оперативные штабы.

По состоянию на 15:00, обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 4 шахтеров.

ЧП на шахте имени Костенко

Прошлой ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве.

Всего в момент трагедии внизу находились 252 человека. Сейчас под землей все еще остается 4 шахтера – они считаются без вести пропавшими. В МЧС считают, что шансы найти их живыми очень малы.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Фигурирующая в деле статья – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Также добавим, что после субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Возглавить компанию было поручено первому замакима Карагандинской области Вадиму Басину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043033-tragediya-na-shahte-im-kostenko-podtverzhdena-gibel-42-shahterov/

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