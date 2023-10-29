"Взрыв был такой силы, что летали вагонетки": очевидцы о трагедии на шахте им. Костенко

В документальном фильме "Очаг смерти" рассказали о трагедии, которая произошла на шахте им. Костенко. Самая крупная трагедия здесь произошла 28 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

Взрыв на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", прогремел ночью, в 02:33. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана в лаве.

"Все, кто смог пробраться через полицейский кордон к шахте, говорят, что взрыв был такой силы, что летали вагонетки", – говорит ведущий.

На место трагедии, ставшей самой крупной по количеству жертв, для выяснения обстоятельств аварии и принятия мер прибыл глава государства. Он выразил соболезнования родным и близким погибших горняков.

ЧП на шахте имени Костенко

Прошлой ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", прогремел взрыв. Предварительно, взрыву предшествовало возгорание в лаве.

Всего в момент трагедии внизу находились 252 человека. Сейчас под землей все еще остаются 4 шахтера – они считаются без вести пропавшими. Как отмечают в МЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. В деле фигурирует статья "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А это воскресенье было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Стоит добавить, что после субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Возглавить компанию было поручено первому замакима Карагандинской области Вадиму Басину.