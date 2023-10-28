Токаев обратился к соотечественникам и президентам других стран после ЧП на шахте

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав иностранных государств и соотечественников за соболезнования и поддержку в связи с трагедией в Карагандинской области, передает NUR.KZ.

"Выражаю искреннюю благодарность главам государств, общественным деятелям, гражданам, которые выразили соболезнования, высказали слова поддержки и сочувствия семьям погибших шахтеров и проявили солидарность в этот трудный момент", – написал глава государства на своей странице в Х.

Напомним, ранее президенты ряда стран выразили соболезнования главе государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с ЧП на шахте имени Костенко.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Караганде.

Соболезнования также выразили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Министерство иностранных дел Турции и так далее.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 33 погибших. Как ранее сообщил глава МЧС, на данный момент под землей все еще остаются 13 шахтеров. Они считаются без вести пропавшими. По словам министра ЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Сегодня днем Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших. Завтра, 29 октября, Токаев объявил днем траура.