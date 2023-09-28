Сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, рассказал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с начала 2023 года Казахстан через нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договоренности, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями.

"Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнерами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и др. Эти документы призваны придать серьезный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами", – подчеркнул глава государства.

Одним из приоритетов в выступлении было названо развитие кооперации в энергетической сфере.

"Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок и придать им долгосрочный характер", – сказал лидер Казахстана.

В выступлении были обозначены новые возможности для расширения взаимодействия двух стран.

"Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле "сырье, промышленность и технологии" позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил канцлеру создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно "зеленого" водорода", – предложил президент.

Визит Токаева в Германию

Президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Германию с официальным визитом сегодня.

Глава государства провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет. В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

После этого состоялись переговоры глав государств уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, на совместном с Шольцем брифинге Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине.

Также президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет.

Добавим, что ранее пресс-служба главы государства сообщала, что визит Токаева в ФРГ запланирован на 28-29 сентября.

Экспорт казахстанской нефти в Германию

В декабре 2022 года в СМИ появилась информация, что Германия в 2023 году планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской по трубопроводу "Дружба".

В январе этого года в Минэнерго сообщили, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что ведомство получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" – национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу – начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию.

А через неделю стало известно, что Казахстан планирует транспортировать в европейскую страну еще 20 тыс. тонн нефти.

Позднее в Минэнерго рассказали о договоренности каждый месяц отправлять по 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба". В целом, по его словам, за год Казахстан планирует экспортировать в Германию порядка 300 тысяч тонн нефти.

Между тем в конце марта стало известно, что АО "КазТрансОйл" планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тыс. тонн через систему нефтепроводов "Транснефти".