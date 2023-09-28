Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, рассказал Токаев

Опубликовано:

Система труб нефтепровода
Нефтепровод. Иллюстративное фото: sarote pruksachat / Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с начала 2023 года Казахстан через нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договоренности, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями.

"Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнерами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и др. Эти документы призваны придать серьезный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами", – подчеркнул глава государства.

Одним из приоритетов в выступлении было названо развитие кооперации в энергетической сфере.

"Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок и придать им долгосрочный характер", – сказал лидер Казахстана.

В выступлении были обозначены новые возможности для расширения взаимодействия двух стран.

"Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле "сырье, промышленность и технологии" позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил канцлеру создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно "зеленого" водорода", – предложил президент.

Визит Токаева в Германию

Президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Германию с официальным визитом сегодня.

Глава государства провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет. В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

После этого состоялись переговоры глав государств уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, на совместном с Шольцем брифинге Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине.

Также президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет.

Добавим, что ранее пресс-служба главы государства сообщала, что визит Токаева в ФРГ запланирован на 28-29 сентября.

Экспорт казахстанской нефти в Германию

В декабре 2022 года в СМИ появилась информация, что Германия в 2023 году планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской по трубопроводу "Дружба".

В январе этого года в Минэнерго сообщили, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что ведомство получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" – национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу – начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию.

А через неделю стало известно, что Казахстан планирует транспортировать в европейскую страну еще 20 тыс. тонн нефти.

Позднее в Минэнерго рассказали о договоренности каждый месяц отправлять по 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба". В целом, по его словам, за год Казахстан планирует экспортировать в Германию порядка 300 тысяч тонн нефти.

Между тем в конце марта стало известно, что АО "КазТрансОйл" планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тыс. тонн через систему нефтепроводов "Транснефти".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038667-skolko-nefti-kazahstan-otpravil-v-germaniyu-s-nachala-goda-rasskazal-tokaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.