СМИ: Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской

Оборудование для добычи нефти. Иллюстративное фото: pexels.com

Сырую нефть из Казахстана планирует импортировать Германия в следующем году - одна из крупнейших экономик Европы намерена отказаться от российского сырья, сообщают СМИ.

По информации Bloomberg, планы по прекращению импорта российской нефти оказались под вопросом, когда директор российского оператора нефтепроводов заявил, что он получил запросы от Германии на поставки нефти в первом квартале 2023 года.

Однако представитель министерства экономики ФРГ назвал утверждения о том, что Германия заказала российскую нефть, ложными.

"В новом году нефтеперерабатывающие предприятия в Леуне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть" - заявили в ведомстве.

Теперь, как пишет издание, по трубопроводу "Дружба" вместо российской нефти будет идти сырье из Казахстана.

Как пишет РИА Новости, советник президента "Транснефти" Игорь Демин в беседе с корреспондентами заявил, что Германия не указывала в заявке, что бронирует транзитные мощности нефтепровода "Дружба" под казахстанскую нефть и не подтверждала законтрактованные у Казахстана объемы.

"Немецкая сторона просто отправила заявку, но не говорила, что это под казахстанскую нефть. Но так как поляки тоже отправили заявки и подтвердили, что у них есть законтрактованные объемы нефти на будущий год - и от "Роснефти", и от "Татнефти" (а то, что законтрактовано, они будут обязаны покупать, как они говорят, если не будет запрета со стороны ЕС), то, соответственно, мы сделали такой же вывод относительно и немцев", - заявил Демин.

По словам советника президента компании, возможность транзита нефти из РК в ФРГ по данному трубопроводу зависит от решения правительства РФ, а также от готовности Казахстана поставлять сырье в европейскую страну.

В ноябре стало известно, что Германия национализирует ключевые немецкие и европейские подразделения российского газового гиганта "Газпром". Немецкое правительство потратит 13 млрд евро (13,44 млрд долларов) на укрепление бизнеса в попытке гарантировать поставки энергоносителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002362-smi-germaniya-planiruet-importirovat-neft-iz-kazahstana-v-2023-godu-vmesto-rossiyskoy/