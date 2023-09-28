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Токаев провел встречу с Олафом Шольцем в формате тет-а-тет

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Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате тет-а-тет, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана, прибывший с официальным визитом в Германию, провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

Лидеры двух стран определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, "зеленой энергетике" и других сферах.

Президент и канцлер обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также обсудили повестку предстоящей встречи на высшем уровне в формате "Центральная Азия – Германия".

Напомним, сегодня президент Казахстана прибыл в Германию с официальным визитом, в рамках которого у Касым-Жомарта Токаева также запланирована встреча с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Добавим, по данным с официального сайта посольства Казахстана в Германии, дипломатические отношения между РК и ФРГ были установлены 11 февраля 1992 года.

В сентябре 1993 года открылось посольство РК в Бонне, которое в 1999 году было  передислоцировано в Берлин.

С 13 июня 2022 года послом РК в ФРГ является Нурлан Онжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038625-tokaev-provel-vstrechu-s-olafom-sholtsem/

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