Токаев высказался о визовом режиме для казахстанцев на переговорах с канцлером Германии

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией – ключевым партнером нашей страны в Евросоюзе.

Как отметил глава государства, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.

Сегодня Германия, по словам Токаева, – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику нашей страны. На долю Казахстана приходится порядка 83% всей торговли Германии с регионом Центральной Азии, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов.

Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов

Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.

Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.

Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода.

В данном контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области.

Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.

Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном.

️Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.

Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном.

️В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.

Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зеленой" энергетики и совместного продвижения климатической повестки.

Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Германию с официальным визитом сегодня.

Глава государства провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет. В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

Кроме того, сегодня Токаев сообщил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у Казахстана не имеется. А также заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине.

Добавим, что ранее пресс-служба главы государства сообщала, что визит Токаева в ФРГ запланирован на 28-29 сентября.