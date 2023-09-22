Токаев прилетит в Германию и встретится с Шольцем

Касым-Жомарт Токаев посетит Германию, где состоятся его переговоры с Олафом Шольцем и Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

28-29 сентября президент Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия.

В Берлине президент Казахстана проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Глава нашего государства также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

Напомним, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посещал Казахстан в июне этого года. В Астане состоялись его переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, в том числе в расширенном формате.

Лидеры стран сделали совместное заявление для представителей СМИ.

Также напомним, с 17 по 20 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в США.

В Нью-Йорке глава государства выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития, а также провел ряд встреч с главами разных стран и международных компаний.

Кроме того, Токаев встретился с президентом США Джо Байденом на саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов. На мероприятии также присутствовали президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Помимо этого Токаев в разговоре с Байденом отметил важность ратификации США Протокола о негативных гарантиях к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО).