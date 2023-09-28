Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине, передает МИА "Казинформ" в своем Telegram-канале.

"Что касается украинского конфликта – Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому господину канцлеру (канцлеру Германии Олафу Шольцу – прим. ред.) я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная.

Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров. Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. И мы будем со своей стороны прилагать все необходимые усилия", – сказал президент.

Напомним, в начале марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

В июне во время участия в ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава государства ответил на вопрос об отношении Казахстана к спецоперации России в Украине.

Он отметил: если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", – сообщил Токаев.

В ноябре глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армении. Во время сессии он призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины.

В апреле этого года замглавы МИД Казахстана Роман Василенко дал интервью корреспондентам Deutsche Welle. Он высказался о позиции нашей страны по вопросу украинско-российского конфликта.

"Мы достаточно четко обозначили свою позицию и в данной ситуации (войны в Украине – прим. ред.). Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины.

Эта позиция понятна всем нашим партнерам. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция – проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", – подчеркнул Василенко.

В июне глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины.