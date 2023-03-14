Минэнерго: Казахстан ежемесячно будет экспортировать по 20 тыс. тонн нефти в Германию

Нефтехранилища. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина рассказал о договоренности каждый месяц отправлять по 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Болата Акчулакова, первая партия нефти уже экспортирована в Германию по нефтепроводу "Дружба". Вторую партию планируется отправить в этом месяце.

"Вы знаете, вторая (партия - прим. ред.) в марте - 20 тысяч тонн. Сложно сказать, в какой половине (месяца - прим. ред.), оформляем документы", – заявил министр.

В целом, по его словам, за год Казахстан планирует экспортировать в Германию порядка 300 тысяч тонн нефти.

"Первая партия (по которой уже заключен договор - прим. ред.) - 300 тыс. тонн. Это как раз таки те обязательства, те договоренности (на которых сошлись Казахстан и Германия - прим. ред.), это в среднем выходит 20 тысяч тонн в месяц.

До 1,2 млн (тонн нефти - прим. ред.) можно (увеличить - прим. ред.), но это уже договоренности, нюансы есть коммерческие", – подчеркнул глава Минэнерго.

На уточняющий вопрос журналистов, планируется ли в апреле также отправить 20 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию, Акчулаков коротко ответил: "По плану так, да".

Транспортировка казахстанской нефти в Германию

Напомним, летом прошлого года Евросоюз объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года.

А в декабре минувшего года в СМИ появилась информация, что Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской в 2023 году по трубопроводу "Дружба".

В январе Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что Министерство энергетики получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

В начале февраля министр энергетики заявил, что первую партию казахстанской нефти планировалось отправить в Германию еще до конца января этого года. Но из-за технических проблем сроки пришлось пересмотреть.

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию. А 1 марта стало известно, что Казахстан планирует транспортировать в европейскую страну еще 20 тыс. тонн нефти.

При этом на прошлой неделе Акчулаков рассказал, какую цену на нефть Казахстан считает справедливой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012778-minenergo-kazahstan-kazhdyy-mesyats-budet-eksportirovat-po-20-tys-tonn-nefti-v-germaniyu/