Казахстан готовится экспортировать нефть в Германию

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Глава Министерства энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах кабмина рассказал, какой объем нефти Казахстан может экспортировать в Германию, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта до 6 млн тонн нефти в год.

"Но потребность у Германии, конечно, выше", — отметил министр.

Также он добавил, что его министерство ожидало официального подтверждения со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

"Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем: мощности хватает. Суммарно по году может быть экспортировано до 1,5 млн тонн нефти, но максимально, что мы можем выдать – 6, может, млн тонн в год", – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, что в декабре в СМИ появилась информация о планах Германии по импорту нефти из Казахстана в 2023 году. Сообщалось, что по трубопроводу "Дружба" вместо российской нефти будет идти сырье из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2004888-kazahstan-gotov-eksportirovat-neft-v-germaniyu/