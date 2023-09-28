Токаев прилетел в Германию с официальным визитом (фото, видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Германию с официальным визитом. Запланирован ряд мероприятий, в том числе переговоры с первыми лицами ФРГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным официального Telegram-канала Акорды, начался официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия.

В рамках визита глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии", – добавили в пресс-службе президента.

Еще программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что визит Касым-Жомарта Токаева в ФРГ запланирован на 28-29 сентября.

Визит Штайнмайера в Казахстан

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер посещал Казахстан в июне этого года.

В Астане состоялись его переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, в том числе в расширенном формате.

Позже лидеры стран сделали совместное заявление для представителей СМИ.

Как подчеркивал тогда глава нашего государства, Казахстан является основным партнером ФРГ в Центральной Азии. На нашу страну приходится 83% товарооборота Германии с центральноазиатскими странами. В прошлом году объем взаимного товарооборота составил около 10 млрд долларов.

Казахстан входит в число 50 ключевых экономических партнеров Германии, а также в четверку главных стран по поставке нефти в эту страну.

Кто такие федеральный канцлер и федеральный президент ФРГ?

По данным Deutsche Welle, Германия – парламентская федеративная республика.

Главой государства является федеральный президент, который избирается специально созываемым федеральным собранием (Bundesversammlung) на пятилетний срок. Один и тот же человек может быть избран президентом не более двух раз подряд.

Именно федеральный президент формально вносит в парламент кандидатуру канцлера (главы правительства) и затем приводит его к присяге. Он даже может распустить парламент, если кандидатура канцлера не будет утверждена или если глава правительства утратил поддержку большинства в бундестаге.

Президент назначает и увольняет министров – но только по представлению канцлера. Реальной властью президент Германии не располагает, выполняя представительские и церемониальные функции. Прерогативой президента является право помилования осужденных преступников.

Ври этом высшим органом исполнительной власти в Германии является федеральное правительство (Bundesregierung). Возглавляет его федеральный канцлер (Bundeskanzler). Канцлер избирается на четырехлетний срок абсолютным большинством бундестага.

В соответствии с Конституцией ФРГ, канцлер определяет основные положения политики государства и несет за это ответственность, формирует кабинет министров. Основной Закон предусматривает прерогативное право канцлера принимать основополагающие решения по ряду вопросов внутренней и внешней политики (Richtlinienkompetenz).