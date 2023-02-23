"КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию

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Сегодня был начат прием казахстанской нефти для последующей транспортировки в Германию, об этом сообщило АО "КазТрансОйл" на своем официальном сайте.

По информации компании, прием нефти начат в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл".

"В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" транспортирует в феврале 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года Евросоюз объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года.

А в декабре минувшего года в СМИ появилась информация, что Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской в 2023 году по трубопроводу "Дружба".

В январе Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что Министерство энергетики получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

В начале января министр энергетики заявил, что первую партию казахстанской нефти планировалось отправить в Германию еще до конца января этого года. Но из-за технических проблем сроки пришлось пересмотреть.

По информации сайта Минэнерго РФ, "Дружба"- крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием Ленгазспецстрой для транспортировки нефти из Волгоуральской нефтегазоносной провинции в страны народной демократии Восточной Европы.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии). В систему входит 8900 км трубопроводов, 45 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010607-kaztransoyl-nachal-priem-kazahstanskoy-nefti-dlya-otpravki-v-germaniyu/