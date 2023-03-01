Еще 20 тыс. тонн казахстанской нефти будет направлено в Германию в марте

Нефть. Иллюстративное фото: David McNew / Staff / Getty Images

АО "КазТрансОйл" направило 20 тыс. тонн казахстанской нефти для поставки в Германию. Следующая аналогичная партия может быть отправлена уже в марте, сообщается на официальном сайте компании.

Ранее отмечалось, что 25 февраля АО "КазТрансОйл" осуществило сдачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

Теперь представители компании заявили, что отгрузку следующей партии нефти планируется осуществить в марте.

"АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 300 тыс. тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию в I квартале 2023 года, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", – говорится в сообщении.

Добавим, что АО "КазТрансОйл", как сообщается на сайте акционерного общества, – это нефтепроводная компания Республики Казахстан, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, в целях транзита и на экспорт.

Общая протяженность магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составляет 5 372,994 километров.

Транспортировка казахстанской нефти в Германию

Напомним, летом прошлого года Евросоюз объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года.

А в декабре минувшего года в СМИ появилась информация, что Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской в 2023 году по трубопроводу "Дружба".

В январе Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что Министерство энергетики получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

В начале февраля министр энергетики заявил, что первую партию казахстанской нефти планировалось отправить в Германию еще до конца января этого года. Но из-за технических проблем сроки пришлось пересмотреть.

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011395-esche-20-tys-tonn-kazahstanskoy-nefti-budet-napravleno-v-germaniyu-v-marte/