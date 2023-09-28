Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России

Во время совместного с канцлером Германии Олафом Шольцем выступления президент Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос соблюдения Казахстаном санкций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время совместного выступления президент Казахстана и канцлер Германии ответили на вопросы представителей СМИ.

Токаеву был задан вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций.

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Действительно, Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире. У нас есть традиции сотрудничества, будь то торговля или гуманитарные связи. В 2013 году подписан Договор о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе устава ООН.

Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров.

Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. И мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия.

Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений.

Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Имеются контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", – отметил президент Токаев.

Визит Токаева в Германию

Сегодня Токаев прилетел в Германию с официальным визитом.

Там он провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет. В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

После этого состоялись переговоры глав государств уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном.

Добавим, что ранее пресс-служба главы государства сообщала, что визит Токаева в ФРГ запланирован на 28-29 сентября.