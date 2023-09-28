Токаев: Опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", – приводит Акорда в своем Telegram-канале отрывок речи президента.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Германию с официальным визитом.

Позже глава государства провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

Также добавим, что еще в феврале директор Пограничной службы РК Ерлан Алдажуманов сообщал, что вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией.

В марте вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко озвучил примерные сроки завершения процесса демаркации границы Казахстана с Россией.

По его словам, демаркация границ – это рабочий процесс, и он продолжается "также интенсивно и регулярно в совершенно нормальном режиме".

"Мы рассчитываем, что в течение 3-4 лет сможем завершить и этот процесс", – подчеркнул чиновник.