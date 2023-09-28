Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев: Опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется

Опубликовано:

Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев
Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", – приводит Акорда в своем Telegram-канале отрывок речи президента.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Германию с официальным визитом.

Позже глава государства провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

Также добавим, что еще в феврале директор Пограничной службы РК Ерлан Алдажуманов сообщал, что вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией.

В марте вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко озвучил примерные сроки завершения процесса демаркации границы Казахстана с Россией.

По его словам, демаркация границ – это рабочий процесс, и он продолжается "также интенсивно и регулярно в совершенно нормальном режиме".

"Мы рассчитываем, что в течение 3-4 лет сможем завершить и этот процесс", – подчеркнул чиновник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038633-tokaev-zayavil-chto-u-kazahstana-territorialnyh-prityazaniy-so-storony-rossii-ne-imeetsya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.