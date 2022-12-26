Токаев посетил 14 стран за уходящий год

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева в своем официальном Telegram-канале опубликовала итоги деятельности главы государства за 2022 год.

За текущий 2022 год глава государства подписал 68 законов, 137 распоряжений, 422 указа, 4 508 служебных документов и 594 решения по обращениям физических и юридических лиц.

Также Касым-Жомарт Токаев направил 60 телеграмм, принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов 30 государств, провел 59 телефонных разговоров, 7 раз выступил с обращениями, 1 раз публично подписал конституционные законы.

Кроме того, он принял участие:

в 59 совещаниях и заседаниях;

в 31 мероприятии международного уровня;

298 раз провел приемы и встречи.

Также глава государства в этом году пролетел на самолете 147 390 километров, а на борту самолета провел 238 часов и 55 минут.

Президент 16 раз выезжал с рабочими поездками в регионы Казахстана. Совершил 25 зарубежных визитов в 14 стран - Китай, Турция, Россия, Иран, Азербайджан, Франция, Саудовская Аравия, Узбекистан, Катар, США и другие страны.

В уходящем году Касым-Жомарт Токаев встретился и провел переговоры с главами 19 государств, среди которых:

президент РФ Владимир Путин;

председатель КНР Си Цзиньпин;

Папа римский Франциск;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

глава Ирана Ибрахим Раиси;

эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани;

президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;

король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;

президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, 14 сентября Астану с государственным визитом посетил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В этот же день президент Касым-Жомарт Токаев и китайский лидер на встрече подписали совместное заявление по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Отмечалось, что это первый зарубежный визит Си Цзиньпина с начала пандемии коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Акорда

Также в сентябре президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.

В Нью-Йорке он провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II, президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, главой Евросовета Шарлем Мишелем, генсеком ООН Антониу Гутерришем и другими влиятельными политиками.

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш. Архивное фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и король Абдалла II. Фото: t.me/bort_01

Кроме того, во время своего пребывания в Нью-Йорке президент провел встречи с казахстанцами, работающими в ведущих IT-компаниях мира, а также с главами глобальных финансовых институтов.

14 и 15 сентября в столице Казахстана проходил VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В Астану прибыли представители различных конфессий, в том числе и Папа римский Франциск.

В память о пребывании в Казахстане глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил Папе римскому Франциску домбру.

Папа Римский и Касым-Жомарт Токаев. Фото: catholic-kazakhstan.org

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: t.me/bort_01

В конце ноября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом во Францию. В Елисейском дворце его встретил президент Эмманюэль Макрон.

Лидеры двух стран провели переговоры. А в завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Франции посетить Казахстан.

В Париже президент страны провел ряд встреч с руководителями крупных французских компаний и председателем сената Франции Жераром Ларше.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2003008-posetil-14-stran-proletel-147-tys-km-podvedeny-itogi-raboty-tokaeva-za-god/