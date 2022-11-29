Токаев прилетел во Францию с официальным визитом (видео)

Касым-Жомарт Токаев в Самарканде. Архивное фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию с официальным визитом - накануне заверишлся его визит в Россию, передает официальный Telegram-канал персс-службы главы государства.

"В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе Токаева.

Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

Напомним, накануне завершился однодневный визит Токаева в Россию. В Москве казахстанский лидер возложил цветы на "Могилу неизвестного солдата", принял участие в ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, а также провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999305-tokaev-priletel-vo-frantsiyu-s-ofitsialnym-vizitom-video/