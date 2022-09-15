Оглашена декларация по итогам съезда религиозных лидеров в Нур-Султане

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Сегодня, 15 сентября, по итогам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Нур-Султане, участники заключили общую декларацию. Текст документа приводит NUR.KZ.

Мы, участники VII съезда – духовные лидеры мировых и традиционных религий, политики, руководители международных организаций,

руководствуясь нашим общим стремлением к справедливому, мирному, безопасному и процветающему миру;

утверждая важность общих ценностей в духовном и социальном развитии человечества;

признавая необходимость противодействия и преодоления нетолерантности и призывов к ненависти, ксенофобии, дискриминации и конфликтов, на основе социальных, этнокультурных и религиозных различий;

уважая богатство религиозного и культурного разнообразия, осознавая, что благотворительные деяния, сострадание, милосердие, справедливость и солидарность способствуют сближению людей и обществ;

признавая ценность образования и духовности для личностного и межрелигиозного развития;

подтверждая важность роли и прав женщин в обществе;

констатируя, что материальное неравенство приводит к негодованию, социальной напряженности, конфликтам и кризисам в нашем мире;

признавая важность решения глобальных вызовов в нашем постпандемическом мире, включая изменение климата, нищету и голод, организованную преступность, терроризм и наркотики;

осуждая самым решительным образом экстремизм, радикализм и терроризм, которые ведут к религиозным гонениям и подрыву человеческой жизни и достоинства;

осуждая создание очагов межгосударственной и международной напряженности в мире;

выражая серьезную озабоченность по поводу глобального увеличения числа мигрантов и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи и защите;

выражая твердое стремление содействовать созданию условий для диалога и примирения между конфликтующими сторонами;

осознавая острую необходимость совместной работы духовных и политических лидеров в решении проблем нашего мира;

приветствуя все международные, региональные, национальные и местные инициативы, особенно, усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному, межкультурному и межцивилизационному диалогу;

выражая намерение активизировать сотрудничество между религиозными сообществами, международными, национальными и государственными учреждениями, а также неправительственными организациями в постпандемический период;

вновь подтверждая работу Съезда лидеров мировых и традиционных религий в качестве международной платформы для межрелигиозного диалога для представителей многих религий, конфессий и вероучений;

указывая на возможность Съезда лидеров мировых и традиционных религий для принятия дальнейших конкретных шагов по расширению межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога;

пришли к общей позиции и заявляем о следующем:

Мы приложим все усилия, чтобы Съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжал свою постоянную деятельность во благо мира и диалога между религиями, культурами и цивилизациями. Мы заявляем, что в условиях постпандемийного развития мира и глобализации процессов и угроз безопасности Съезд лидеров мировых и традиционных религий выполняет важную роль в реализации совместных усилий по укреплению диалога во имя мира и сотрудничества, а также продвижения духовных и нравственных ценностей. Мы признаем, что негативные последствия пандемий можно преодолеть только совместными усилиями, работая сообща и помогая друг другу. Мы убеждены в том, что развязывание любого военного конфликта, создание очагов напряженности и противостояния имеет "эффект домино", который ухудшает международные отношения. Мы считаем, что экстремизм, радикализм, терроризм и все другие формы насилия и войн, какими бы мотивами и целями они ни прикрывались, не имеют ничего общего с истинной религией, и должны быть решительным образом отвергнуты. Мы убедительно просим национальные правительства и уполномоченные международные организации оказать всестороннюю помощь всем религиозным группам и этническим общинам, подвергшимся ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также в результате войн и военных конфликтов. Мы призываем мировых лидеров отказаться от всей агрессивной и деструктивной риторики, которая ведет к дестабилизации мира, и прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках нашего мира. Мы призываем религиозных лидеров и видных политических деятелей из разных уголков мира неустанно развивать диалог во имя дружбы, солидарности и мирного сосуществования. Мы выступаем за активное вовлечение лидеров мировых и традиционных религий и видных политических деятелей в процесс урегулирования конфликтов для достижения долгосрочной стабильности. Мы отмечаем, что плюрализм и различия в цвете кожи, поле, расе, языке и культуре являются выражением премудрости Божьей воли в творении. Бог допускает религиозное разнообразие и, таким образом, неприемлемо любое принуждение к той или иной религии и религиозной доктрине. Мы призываем к поддержке практических инициатив по реализации межрелигиозного и межконфессионального диалога во имя построения социальной справедливости и солидарности для всех народов. Мы солидарны с усилиями Организации Объединенных Наций и всех других международных, правительственных и региональных институтов и организаций по содействию диалогу между цивилизациями и религиями, государствами и нациями. Мы признаем важность и ценность Документа "О человеческом братстве в пользу мира и мирного сосуществования" между Святым Престолом и Аль-Азхар Аль-Шариф (принятого резолюцией ГА ООН "Международный день человеческого братства" A/RES/75/200 от 21 декабря 2020 года) и "Мекканской декларации" (принятой в мае 2019 года в Мекке), которые призывают к миру, диалогу, взаимопониманию и взаимоуважению среди верующих во имя общего блага. Мы приветствуем прогресс, который был достигнут мировым сообществом в сферах науки, техники, медицины, промышленности и других областях, но при этом отмечаем важность их гармонизации с духовными, социальными и человеческими ценностями. Мы осознаем, что зачастую социальные проблемы толкают людей на крайние взгляды и поступки, и призываем все государства мира к обеспечению адекватных условий жизни для своих граждан. Мы отмечаем, как люди и общества, которые игнорируют важность духовных ценностей и моральных ориентиров, подвержены потере своей человечности и креативности. Мы призываем мировых политических и бизнес лидеров акцентировать внимание на преодолении диспропорций в развитии современных обществ и сокращать разрыв в благосостоянии разных слоев населения и разных стран мира. Мы отмечаем позитивное влияние диалога между лидерами мировых и традиционных религий на социально-политические процессы в государствах и обществах, способствующие сохранению мира. Мы исходим из того непреложного факта, что Всевышний создал всех людей равными, независимо от их расовой, религиозной, этнической или иной принадлежности или социального статуса, поэтому уважение друг к другу и взаимопонимание лежат в основе всей религиозной проповеди. Мы призываем политических и общественных деятелей, журналистов и блогеров, признавая их свободу слова, остерегаться религиозных обобщений и не отождествлять экстремизм и терроризм с какой-либо нацией или религией, а также не использовать религию в политических целях. Мы выступаем за повышение роли образования и религиозного воспитания, особенно среди молодежи, в укреплении уважительного сосуществования религий и культур и развенчании опасных псевдорелигиозных предрассудков. Мы обращаем особое внимание на важность укрепления института семьи. Мы выступаем в защиту достоинства и прав женщин, повышения их социального статуса как равноправного члена семьи и общества, а также поощрение их участия в мирных процессах в культурной и религиозной сферах. Мы отмечаем неизбежность мирового цифрового развития, а также важность роли религиозных и духовных лидеров во взаимодействии с политическими деятелями в вопросах решения проблем цифрового неравенства. Уважая свободу выражения мнений, мы стремимся развивать диалог со СМИ и другими институтами общества, чтобы разъяснять значение религиозных ценностей для продвижения религиозных знаний, межрелигиозной толерантности и гражданского мира, а также развивать общую терпимость к религиям. Мы призываем всех людей веры и доброй воли объединиться в это трудное время и внести свой вклад в обеспечение безопасности и гармонии в нашем общем доме – планете Земля. Мы обращаемся с молитвой в поддержку всех людей доброй воли на планете, которые вносят значительный вклад в расширение межцивилизационного, межрелигиозного и международного диалога во имя более процветающего мира. Мы призываем поддерживать акты милосердия и сострадания в регионах, пострадавших от военных конфликтов, а также в результате природных и техногенных катастроф. Мы призываем к солидарности в поддержке международных организаций и национальных правительств в их усилиях по преодолению последствий пандемии коронавируса. Мы подтверждаем, что цели Съезда и данной декларации состоят в том, чтобы направлять современное и будущие поколения человечества в продвижении культуры взаимоуважения и миролюбия; чтобы они были доступны для использования в государственном управлении любой страны мира, а также международными организациями, включая институты ООН. Мы поручаем секретариату Съезда разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы. Мы подтверждаем роль Республики Казахстан как авторитетного и глобального центра межцивилизационного, межрелигиозного и межконфессионального диалога. Мы благодарим Республику Казахстан и президента Касым-Жомарта Токаева за созыв VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, их гуманитарные инициативы, а также за их вклад в обновление и прогресс, мир и гармонию. Мы благодарим Республику Казахстан за прекрасную организацию Съезда, а также казахстанский народ – за его радушие и гостеприимство. Мы подтверждаем нашу коллективную заинтересованность в продолжении деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и намерение провести следующий VIII Съезд в 2025 году в столице Республики Казахстан городе Нур-Султан.

Настоящая декларация принята большинством делегатов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, и передается властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, соответствующим региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она будет также распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Принципы, содержащиеся в нынешней Декларации, могут распространяться на всех региональных и международных уровнях, для учета во всех политических решениях, законодательных нормах, образовательных программах и средствах массовой информации во всех заинтересованных странах.

Да будут благословенны наши чаяния, и да будет даровано процветание всем народам и странам!

Республика Казахстан

г. Нур-Султан

15 сентября 2022 года

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987969-oglashena-deklaratsiya-po-itogam-sezda-religioznyh-liderov-v-nur-sultane/