Токаев встретился с королем Иордании в Нью-Йорке (фото)

Касым-Жомарт Токаев и король Абдалла II. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообщался с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев пообщался с Королем Иордании Абдаллой II", – говорится в официальном сообщении пресс-службы главы государства.

Касым-Жомарт Токаев и король Абдалла II. Фото: t.me/bort_01

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее в Нью-Йорке глава государства провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Беллено.

Лидеры двух стран обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988767-tokaev-vstretilsya-s-korolem-iordanii-v-nyu-yorke-foto/