Токаев публично подписал шесть законов (фото)

Касым-Жомарт Токаев подписывает законы. Фото: Акорда

Глава государства публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

По мнению Токаева, результаты референдума позволят сформировать новую модель взаимодействия ветвей власти, откроют путь для участия граждан в управлении государством, упрочат гарантии защиты прав и свобод человека.

"Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент уверяет, что принятые парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность.

В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы.

Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека.

Усилена правозащитная функция генерального прокурора.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства.

В своем выступлении он отметил, что главное богатство нашей страны – это люди и их достойная жизнь. В связи с этим особое значение имеют новые положения, недавно включенные в Основной закон.

"Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа "Нацфонд – детям". Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина, именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что идея справедливости должна стать основой государственной политики Казахстана.

"Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. Государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что в принятых парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными.

Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Глава государства полагает, что это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, конституционная реформа сделает более прочными основы государственного устройства страны, откроет путь к развитию гражданского общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог. В конечном итоге, по мнению Токаева, эти шаги будут способствовать повышению благосостояния народа и светлому будущему страны.

В завершение своей речи президент выразил благодарность депутатам, оперативно и качественно принявшим столь важные законы, членам Национального совета общественного доверия, а также всем гражданам, внесшим вклад в осуществление конституционной реформы.

В ходе торжественной церемонии глава государства подписал шесть законов:

Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан"; Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан"; Конституционный закон "О прокуратуре"; Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года"; Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года"; Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях".

Напомним, в июне этого года состоялся общереспубликанский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. За поправки проголосовало 77,18% от общего числа участвовавших в нем избирателей, или 6 163 516 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995866-tokaev-publichno-podpisal-ryad-zakonov/