Токаев встретился с руководителями крупных компаний во Франции (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Люк Ремон. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита во Францию провел ряд встреч с рукуводителями крупных французский компаний, сообщает Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Так, глава государства принял генерального директора Électricité de France (EDF) Люка Ремона. В ходе встречи были обсуждены вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике.

Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

После этого Токаев встретился с президентом Air Liquide Франсуа Жакова, который рассказал о ходе реализации проектов Air Liquide в Казахстане и ближайших планах компании.

Касым-Жомарт Токаев и Франсуа Жакова. Фото: t.me/bort_01

Франсуа Жаков отметил, что компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций 120 миллионов евро.

В частности, совместное предприятие «Эр Ликид Мунай Тех Газы» наладило производство технического газа на базе нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре, а для нужд газохимического комплекса по производству полипропилена KPI inc. в Атырауской области построена установка по производству сжатого воздуха и азота.

Токаев принял также председателя cовета директоров Orano S.A. Клода Имовена. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития атомной промышленности. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в Казахстане и планами на будущее.

Касым-Жомарт Токаев и Клод Имовен. Фото: t.me/bort_01

Клод Имовен сообщил, что совместное предприятие KATCO производит 15% годовой добычи урана в Казахстане и 7% мировой добычи.

Президент сообщил, что на переговорах с Эммануэлем Макроном были обсуждены вопросы уранового сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Касым-Жомарт Токаев и Анри Пупар-Лафарж. Фото: t.me/bort_01

Казахстанский лидер провел встречу и с председателем совета директоров, главным исполнительным директором компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем. В ходе встречи главе государства была представлена информация об инвестиционных проектах компании.

Alstom в ближайшее время намерен инвестировать 50 миллионов евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.

Анри Пупар-Лафарж сообщил, что компания при реализации этих проектов подготовит более 1000 местных специалистов.

Позже Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора Total Energies Патрика Пуянне.

Во время беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров с Эммануэлем Макроном особое внимание было уделено компании Total, которая занимает важное место в стратегическом партнерстве Казахстана с Францией.

Патрик Пуянне рассказал, что Total Energies инвестировала в нашу страну 12 миллиардов долларов, и выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов.

Стороны обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годах на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

Напомним, президент Казахстана в рамках официального визита во Францию провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встретился с председателем сената страны.

Пресс-служба казахстанского лидера показала, как прошла торжественная церемония встречи Токаева в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999484-tokaev-vstretilsya-s-rukovoditelyami-krupnyh-kompaniy-frantsii/