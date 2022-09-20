Касым-Жомарт Токаев и Александр Ван дер Беллен. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с gрезидентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Главы государств обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, а также высказал заинтересованность в трансфере австрийских технологий в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, цифровизации, туризма и инфраструктуры.

Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США он встретился с главами глобальных финансовых институтов, а также с казахстанцами, работающими в ведущих IT-компаниях мира.

Токаев принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола и обсудил казахстанско-американское сотрудничество с топ-менеджерами крупных компаний.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988763-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-avstrii/