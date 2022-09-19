Токаев в Нью-Йорке встретился с главами глобальных финансовых институтов

Токаев провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в США провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Программу визита главы государства в Нью-Йорк открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых такие компании, как Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах.

Глава государства разъяснил значение этих важных преобразований с точки зрения их влияния на финансово-экономический сектор.

"Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности, и в целом – новые возможности для частного сектора и международных партнеров", — подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам мероприятия о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

В частности, глава государства остановился на перспективах сотрудничества с Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Он указал на благоприятные возможности, открывающиеся в связи с приватизацией активов Фонда.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на огромный потенциал нашей страны в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, а также отметил условия, созданные в Международном финансовом центре "Астана".

В завершение Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительство нашей страны готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988573-tokaev-v-nyu-yorke-vstretilsya-s-glavami-globalnyh-finansovyh-institutov/