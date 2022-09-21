Токаев встретился с президентом Европейского совета
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На полях глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает официальный сайт Акорды.
Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.
Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.
Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.
Глава государства и президент Европейского Совета договорились поддерживать регулярные контакты.
В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.
Напомним, ранее Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также принял участие в глобальном саммите по продовольственной безопасности.
Кроме того, президент Казахстана провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988792-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-evropeyskogo-soveta/