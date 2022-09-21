Токаев встретился с президентом Европейского совета

Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель. Фото: akorda.kz

На полях глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает официальный сайт Акорды.

Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.

Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.

Глава государства и президент Европейского Совета договорились поддерживать регулярные контакты.

В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.

Напомним, ранее Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также принял участие в глобальном саммите по продовольственной безопасности.

Кроме того, президент Казахстана провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988792-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-evropeyskogo-soveta/