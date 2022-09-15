Токаев подарил Папе Римскому домбру

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: t.me/bort_01

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Ранее президент Казахстана от имени народа страны и от себя лично вновь выразил признательность Папе Римскому Франциску за его исторический визит в нашу страну и участие в работе Съезда.

13 сентября Папа Римский прибыл в столицу Казахстана для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий . Он выступил с речью и поблагодарил всех на казахском языке.

В своем выступлении понтифик отметил, что наш мир срочно нуждается в диалоге, единстве и гармонии. Папа Римский подчеркнул, что в Казахстане гармонию символизирует музыкальный инструмент домбра. По его словам, она представляет собой культурный символ Казахстана.

Стоит отметить, что глава католической церкви построил свое выступление в Нур-Султане вокруг данного музыкального инструмента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988002-tokaev-podaril-pape-rimskomu-dombru/