Токаев встретился в Нью-Йорке с казахстанцами, работающими в ведущих IT-компаниях мира

Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями IT-сообщества Digital Nomads. Фото: akorda.kz

В Нью-Йорке глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями IT-сообщества Digital Nomads. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам встречи о том, что построение Справедливого Казахстана открывает новые возможности для талантливой молодежи.

Представители IT-сообщества Digital Nomads. Фото: akorda.kz

На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbit.com Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Booking.com Алибек Датбаев. Они поделились с президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы.

Представители IT-сообщества Digital Nomads. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988594-tokaev-vstretilsya-s-predstavitelyami-it-soobschestva-digital-nomads-v-neformalnoy-obstanovke/