Токаев пригласил Макрона в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в Елисейском дворце, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмманюэля Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания Президентом Казахстана.

Он отметил, что это прекрасная возможность для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень.

Франция с 2005 года входит в пятерку крупнейших стран-инвесторов, вложив в экономику Казахстана. За последние 9 месяцев двусторонний торговый оборот достиг 2,5 миллиарда долларов. 90 процентов торговли Франции с Центральной Азией приходится на Казахстан. Страны совместно реализуют эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей и легкой промышленности, строительства, аэрокосмической сферы, машиностроения, здравоохранениия и пищевой промышленности.

В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. В прошлом году Казахстан и Франция утвердили Дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в нашей стране политической и экономической модернизации.

В свою очередь, президент Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между странами активно развиваются торгово-экономические, реализуются совместные проекты в энергетике. Европейский Союз активно инвестирует в различные казахстанские проекты.

Эмманюэль Макрон также сообщил об открытии в 2024 году новых школ в Казахстане с обучением французскому языку. Французская сторона выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам.

Стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999424-tokaev-i-makron-proveli-peregovory/