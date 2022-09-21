Визит Токаева в Нью-Йорк завершился встречей с генсеком ООН

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш. Фото: akorda.kz

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась переговорами с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.

Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.

Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве «Саммита будущего» в 2024 году. Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению целям устойчивого развития.

Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы главы нашего государства по созданию в городе Алматы хаба ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.

Он также высоко оценил, реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.

В завершение глава государства пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан.

Напомним, ранее Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В числе прочего глава Казахстана предложил открыть в Алматы региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане, а также создать международное агентство по биологической безопасности.

Кроме того, президент встретился с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988794-vizit-tokaeva-v-nyu-york-zavershilsya-vstrechey-s-gensekom-oon/