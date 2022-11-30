Токаев встретился с председателем сената Франции (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Жерар Ларше. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

В рамках официального визита во Францию Касым-Жомарт Токаев посетил сенат Французской Республики.

Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания сената лично встретил Жерар Ларше. Затем глава государства и спикер сената обошли строй почетного караула.

В ходе встречи президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эмманюэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил спикера сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

В завершение встречи президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей сената Франции.

Как сообщается на официальном сайте французского сената, парламент Франции состоит из двух палат: Национальное собрание (нижняя палата) и сенат (верхняя палата).

Сенат Франции – это полноценная палата парламента, голосующая за принятие законопроектов, разрабатываемых правительством, либо по инициативе парламента.

В ходе законодательного процесса любой законопроект, направляемый в сенат, рассматривается одной из 7 постоянных комиссий или специальной комиссией до того, как он направляется на публичное обсуждение в зал Национального собрания.

Здесь работает 331 сенатор, большое количество служащих и парламентские ассистенты – всего 2 тысячи человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999480-tokaev-vstretilsya-s-predsedatelem-senata-frantsii-foto/