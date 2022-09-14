Токаев лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту Нур-Султана (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства" Борт №1".

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Си Цзиньпин. Фото: t.me/bort_01

По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

На днях пресс-служба президента анонсировала, что по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, в чем уникальность визита председателя КНР в Казахстан.

В преддверии визита председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин написал статью о казахстанско-китайских отношениях. Глава Китая признался, что возлагает большие надежды на предстоящий визит в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987741-si-tszinpin-priletel-v-nur-sultan/