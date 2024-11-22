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Бектенов провел совещание по ситуации вокруг Украины

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Совещание в правительстве
Совещание в правительстве. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов после поручения Токаева провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

Руководитель казахстанского правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов.

Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.

"Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки", - проинформировали в кабмине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2191005-bektenov-provel-soveshchanie-po-situacii-vokrug-ukrainy/

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