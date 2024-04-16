"Я вас всех люблю": Токаев - на встрече с эвакуированными жителями СКО (видео)

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с эвакуированными жителями Северо-Казахстанской области, которая сильно пострадала от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Я дал поручение проанализировать причины возникновения этого бедствия. Конечно, это природное бедствие, а не рукотворное. Но нужно быть готовыми и с прогнозной точки зрения.

Как только все это началось, я сказал, что как минимум несколько уроков нужно извлечь из этого. У нас не хватает системы раннего предупреждения, а также специалистов. Принято решение о подготовке дополнительных кадров, гидротехников", - сказал президент.

Он выразил благодарность гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к этим трудностям.

Один из участников встречи отметил, что слова президента вселяют надежду в жителей региона.

"Я вижу перед собой самую главную задачу, чтобы вы, граждане нашей страны, не пострадали. Хочу поблагодарить вас всех за понимание и то, с каким достоинством вы все ведете себя в этой очень трудной ситуации. Вы достойные люди, я вас всех люблю", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область и начал с облета Кызылжарского района.

Также стало известно, что президент поручил правительству и другим госорганам отказаться от проведения крупных имиджевых мероприятий.

Во время встречи с жителями СКО Касым-Жомарт Токаев отметил, что следующие 10 дней, вероятно, будут самыми критическими. По его словам, уже сейчас принимаются меры по реконструкции всей страны и устранения последствий паводков.

Паводки в Казахстане

Напомним, в "Казгидромете" сообщили, что вторая волна паводков ожидается в трех регионах Казахстана, в том числе в СКО.

Между тем на прошлой неделе замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Роман Скляр в связи со сложной паводковой ситуацией поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена - и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Позже водоснабжение в городе было восстановлено.

В субботу, 13 апреля, в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Серик Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Помимо этого, двумя днями ранее в Петропавловске закрыли въезд в город, а накануне учеников перевели на дистанционное обучение.

Накануне также сообщалось, что в регионе подтоплено больше 1,7 тыс. домов, а людей эвакуируют круглосуточно.

Вчера пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что премьер-министр Олжас Бектенов сейчас находится в Уральске, чтобы координировать противопаводковые мероприятия.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.