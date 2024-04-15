Готовность к пику паводков: Олжас Бектенов находится в Уральске
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Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что премьер-министр Олжас Бектенов сейчас находится в Уральске, чтобы координировать противопаводковые мероприятия, передает NUR.KZ.
Премьер-министр Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, сообщается на официальном сайте кабмина.
Глава правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений. Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085197-gotovnost-k-piku-pavodkov-olzhas-bektenov-nahoditsya-v-uralske/