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Готовность к пику паводков: Олжас Бектенов находится в Уральске

Опубликовано:

Противопаводковые работы
Противопаводковые работы. Фото: primeminister.kz

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что премьер-министр Олжас Бектенов сейчас находится в Уральске, чтобы координировать противопаводковые мероприятия, передает NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, сообщается на официальном сайте кабмина.

Глава правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений. Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.

Противопаводковые работы
Работы. Фото: primeminister.kz

Противопаводковые работы
Берег реки Жайык. Фото: primeminister.kz

Противопаводковые работы
Мост. Фото: primeminister.kz

Противопаводковые работы
Спецмашина. Фото: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085197-gotovnost-k-piku-pavodkov-olzhas-bektenov-nahoditsya-v-uralske/

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