Готовность к пику паводков: Олжас Бектенов находится в Уральске

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что премьер-министр Олжас Бектенов сейчас находится в Уральске, чтобы координировать противопаводковые мероприятия, передает NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, сообщается на официальном сайте кабмина.

Глава правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений. Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.

Работы. Фото: primeminister.kz

Берег реки Жайык. Фото: primeminister.kz

Мост. Фото: primeminister.kz