Информацию об объявлении эвакуации в Атырау прокомментировали в акимате

Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов записал видеообращение и заявил, что эвакуация в городе не объявлена, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, Нуржан Ермуханов выступил с заявлением по поводу некоторых слухов и мнений, касающихся обстановки в режиме ЧС.

"Эвакуация в городе не объявлена", - заявил заместитель акима Атырау.

Также он отметил, что все средства, выделенные на берегоукрепительные работы, используются по назначению.

"В сложной для региона ситуации наши граждане проявили сплоченность и мужество. В едином порыве помогают защитить свой город от наводнения", - сказал Нуржан Ермуханов.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары - 6 апреля из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Также в Атыраускую область приехал премьер-министр Олжас Бектенов, чтобы проверить обстановку.

11 апреля в соцсетях распространилось видео с железнодорожного вокзала в Атырау, где наблюдалось столпотворение. Как пояснили в оперативном штабе, информация, что горожане массово покидают город, является ложной, а большое число людей на вокзале было вызвано практически одновременным прибытием нескольких поездов.

13 апреля стало известно, что полиция привлекла к ответственности мужчину, распространявшего ложную аудиозапись о затоплении Атырау.