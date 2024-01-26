Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Система оповещения в сейсмоопасных регионах: Антикор начал проверку законности затрат

Опубликовано:

Сейсмолог
Сейсмолог. Фото: seismology.kz

Антикор начал изучать обоснованность затрат на системы оповещения в сейсмоопасных регионах Казахстана. Ранее такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев, пишет NUR.KZ со ссылкой на службу.

Антикоррупционная служба приступила к изучению обоснованности затрат на систему оповещения в сейсмоопасных регионах, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства.

Председатель Антикора Асхат Жумагали провел совещание с главами структурных и территориальных подразделений об изучении ситуации с системой оповещения о землетрясениях.

Напомним, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам сейсмической безопасности в Алматы поручил Генеральной прокуратуре и Антикору разобраться, на что были потрачены бюджетные средства.

В связи с этим группа сотрудников Агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок. Региональным департаментом инициирована соответствующая аудиторская проверка.

Помимо этого, Жумагали поручил провести мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности за период с 2018 по 2023 год во всех сейсмоопасных регионах.

Наряду с Алматы к ним отнесены Шымкент, области Абай и Жетысу, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области.

В ходе мониторинга предусмотрены изучение результатов проверок контрольно-надзорных органов, судебно-следственной практики, заключения научных организаций и соблюдение требований сейсмической безопасности в ходе строительства в этих регионах, анализ обращений граждан и публикаций в СМИ.

В рамках антикоррупционного мониторинга будут изучены и другие вопросы обеспечения сейсмической безопасности.

Землетрясение в Алматы и визит Токаева

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

На днях стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Позже выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Позавчера в Алматы прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Вчера он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в городе. После этого Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

На мероприятии президент обратился в министру по ЧС Сырыму Шарипханову, заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы и призвал извлечь уроки из этой ситуации. Также Токаев назвал правильным решение не включать сирены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057759-sistema-opovescheniya-v-seysmoopasnyh-regionah-antikor-nachal-proverku-zakonnosti-zatrat/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.