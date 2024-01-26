Система оповещения в сейсмоопасных регионах: Антикор начал проверку законности затрат

Антикор начал изучать обоснованность затрат на системы оповещения в сейсмоопасных регионах Казахстана. Ранее такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев, пишет NUR.KZ со ссылкой на службу.

Антикоррупционная служба приступила к изучению обоснованности затрат на систему оповещения в сейсмоопасных регионах, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства.

Председатель Антикора Асхат Жумагали провел совещание с главами структурных и территориальных подразделений об изучении ситуации с системой оповещения о землетрясениях.

Напомним, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам сейсмической безопасности в Алматы поручил Генеральной прокуратуре и Антикору разобраться, на что были потрачены бюджетные средства.

В связи с этим группа сотрудников Агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок. Региональным департаментом инициирована соответствующая аудиторская проверка.

Помимо этого, Жумагали поручил провести мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности за период с 2018 по 2023 год во всех сейсмоопасных регионах.

Наряду с Алматы к ним отнесены Шымкент, области Абай и Жетысу, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области.

В ходе мониторинга предусмотрены изучение результатов проверок контрольно-надзорных органов, судебно-следственной практики, заключения научных организаций и соблюдение требований сейсмической безопасности в ходе строительства в этих регионах, анализ обращений граждан и публикаций в СМИ.

В рамках антикоррупционного мониторинга будут изучены и другие вопросы обеспечения сейсмической безопасности.

Землетрясение в Алматы и визит Токаева

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

На днях стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Позже выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Позавчера в Алматы прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Вчера он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в городе. После этого Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

На мероприятии президент обратился в министру по ЧС Сырыму Шарипханову, заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы и призвал извлечь уроки из этой ситуации. Также Токаев назвал правильным решение не включать сирены.