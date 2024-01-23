"Они идут на угасание": сейсмолог о новых землетрясениях в Алматы

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев дал прогноз для Алматы касательно сильного землетрясения, передает NUR.KZ.

"Мы зарегистрировали более 100 афтершоков, жители ощутили не более 5. Сколько может это продолжаться… если взять землетрясение в Турции, которое случилось в прошлом году, - афтершоки проходят по сей день. В Сирии в том числе.

Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что сильных землетрясений не будет, афтершоков не будет, они идут на угасание, затухание, и никаких угроз нет. В случае, если жители ощутили толчки, прежде всего, надо знать правила действия во время землетрясения", - сообщил сейсмолог.

Напомним, сегодня после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. Жители мегаполиса выбежали на улицы в домашней одежде, полусонные. По их словам, подземные толчки длились несколько минут.