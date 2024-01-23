Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Они идут на угасание": сейсмолог о новых землетрясениях в Алматы

Опубликовано:

Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев дал прогноз для Алматы касательно сильного землетрясения, передает NUR.KZ.

"Мы зарегистрировали более 100 афтершоков, жители ощутили не более 5. Сколько может это продолжаться… если взять землетрясение в Турции, которое случилось в прошлом году, - афтершоки проходят по сей день. В Сирии в том числе.

Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что сильных землетрясений не будет, афтершоков не будет, они идут на угасание, затухание, и никаких угроз нет. В случае, если жители ощутили толчки, прежде всего, надо знать правила действия во время землетрясения", - сообщил сейсмолог.

Напомним, сегодня после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. Жители мегаполиса выбежали на улицы в домашней одежде, полусонные. По их словам, подземные толчки длились несколько минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056961-silnyh-zemletryaseniy-ne-budet-seysmolog-dal-prognoz-dlya-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.