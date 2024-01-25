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Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы

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Алматы
Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой, передает NUR.KZ.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Следует проверить специальные места сбора и временного укрытия жителей. Также необходимо эффективно организовать работу по переселению граждан в безопасные места, оказанию экстренной помощи пострадавшим, открытию мобильных лечебных пунктов.

Кроме того, следует сформировать достаточный материальный резерв. Еще один важный момент. В случае бедствия необходимо обеспечить оперативное прибытие спасательных служб из других регионов", – сообщил Токаев.

Президент заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.

"Необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Основная задача – обеспечить безопасность граждан. Это прежде всего вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур.

Важен так называемый «золотой час», когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия. Обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям – это общая задача государственных органов под руководством Правительства", – заметил глава государства.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи 23 января: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057526-tokaev-zayavil-o-neobhodimosti-usilit-seysmoustoychivost-zdaniy-v-almaty/

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