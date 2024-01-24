Десятки школ и больниц покрылись трещинами после землетрясения в Алматинской области

После землетрясения в Алматинской области местными исполнительными органами был совершен комиссионный обход объектов на предмет выявления трещин. Их обнаружили в 44 учреждениях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 24 января по результатам дополнительного визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах, а именно:

по Уйгурскому району - 11 объектов (объект здравоохранения - 1, объекты образования - 8, ДК - 2);

по Енбекшиказахскому району - 14 объектов (объекты образования - 7, объект здравоохранения - 1, ДК - 6);

по Талгарскому району - 3 объекта (все объекты образования);

по Кегенскому району - 4 объекта (все объекты здравоохранения);

по Жамбылскому району - 2 объекта (все объекты образования);

по Райымбекскому району - 3 объекта (объекты образования - 2, ДК - 1);

по Илийскому району - 3 объекта (все объекты здравоохранения);

по Карасайскому району - 4 объекта (все объекты образования).

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости - в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

А работники "КазАвтоЖола" провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Жетiсу, чтобы проверить, нет ли повреждений или других негативных последствий землетрясения. Дефекты они не выявили.