Трещины на 19 объектах обнаружили в Алматинской области после землетрясения

В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает NUR.KZ.

Как сообщили в МЧС, в Центре управления кризисными ситуациями продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

"В ходе видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС министром по ЧС были заслушаны обновленные доклады о ходе работы привлеченных служб гражданской защиты по обеспечению безопасной и бесперебойной работы в условиях ЧС", – говорится в сообщении.

Так, по обновленным данным, на телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило свыше 800 звонков от граждан.

"Сетью сейсмических станций ТОО "Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК 23 января 2024 года в 15 часов 07 минут зарегистрировано землетрясение ощутимостью в 2 балла на территории Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 164 км на юго-востоке от города, на границе Кыргызстана и Китая. После также последовали толчки в 15 часов 23 минуты и 15 часов 24 минуты без ощутимости на территории РК. В 18 часов 09 минут зарегистрировано землетрясение без ощутимости на территории РК с эпицентром в 252 км на юго-востоке от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая", – говорится на сайте МЧС.

Кроме того, как сообщили в МЧС, по результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах.

Также в министерстве сообщили, что на восемь вечера обстановка в Алматы стабильная. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни землетрясения более 7 баллов не ожидаются.

Землетрясение в Алматы

Напомним, что сегодня ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 60 человек, госпитализация понадобилась взрослым и детям. Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой – из детской кроватки.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков. Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.