Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Трещины на 19 объектах обнаружили в Алматинской области после землетрясения

Опубликовано:

Землетрясение
Землетрясение. Фото: NUR.KZ

В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает NUR.KZ.

Как сообщили в МЧС, в Центре управления кризисными ситуациями продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

"В ходе видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС министром по ЧС были заслушаны обновленные доклады о ходе работы привлеченных служб гражданской защиты по обеспечению безопасной и бесперебойной работы в условиях ЧС", – говорится в сообщении.

Так, по обновленным данным, на телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило свыше 800 звонков от граждан.

"Сетью сейсмических станций ТОО "Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК 23 января 2024 года в 15 часов 07 минут зарегистрировано землетрясение ощутимостью в 2 балла на территории Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 164 км на юго-востоке от города, на границе Кыргызстана и Китая. После также последовали толчки в 15 часов 23 минуты и 15 часов 24 минуты без ощутимости на территории РК. В 18 часов 09 минут зарегистрировано землетрясение без ощутимости на территории РК с эпицентром в 252 км на юго-востоке от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая", – говорится на сайте МЧС.

Кроме того, как сообщили в МЧС, по результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах.

Также в министерстве сообщили, что на восемь вечера обстановка в Алматы стабильная. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни землетрясения более 7 баллов не ожидаются.

Землетрясение в Алматы

Напомним, что сегодня ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 60 человек, госпитализация понадобилась взрослым и детям. Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой – из детской кроватки.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков. Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057151-treschiny-na-19-obektah-obnaruzhili-v-almatinskoy-oblasti-posle-zemletryaseniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.