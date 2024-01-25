Оставил автограф на футболке: Токаев посетил футбольный центр Footlab в Алматы (фото и видео)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего рабочего визита в Алматы сегодня посетил футбольный центр Footlab, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, программу рабочей поездки президента в Алматы открыло знакомство с деятельностью футбольного центра Footlab.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что новый центр начал работать в пилотном режиме и 8 сертифицированных тренеров ведут подготовку 50 учеников. Учредитель ТОО Smart Football Мурат Медеуов рассказал, что в футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет.

Footlab – это интерактивная футбольная площадка для любителей спорта, семейного отдыха и организации турниров среди детей и взрослых.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Также отмечается, что Footlab Алматы является португальской франшизой c головным офисом в Лиссабоне. Данный проект создали известные португальские футболисты Руй Кошта и Криштиану Роналду совместно с инновационной компанией 7EGEND. В настоящее время франшиза Footlab продана в более чем 60 стран мира, алматинский центр был открыт третьим после Лиссабона и Дубая. Частные инвестиции в проект составили более 1,5 млрд тенге.

По информации Акорды, в течение текущего года центр планирует принять свыше 50 тысяч человек, а также провести турниры среди школьников города Алматы для популяризации спорта и здорового образа жизни. Инвесторы планируют развить сеть технологичных центров по всей стране.

Глава государства поручил ответственным органам оказать содействие в выделении земельного участка для развития детского спортивного проекта и поддержал инициативу построить аналогичный футбольный центр в Астане.

Напомним, в начале недели Берик Уали сообщал, что глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.