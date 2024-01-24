Незначительные повреждения нашли в жилых домах Алматы после землетрясения (видео)

Жилые дома начали обследовать на наличие повреждений после землетрясения в Алматы. На данный момент выявлены незначительные повреждения в Алмалинском районе, передает телеканал "Хабар 24".

Сообщается, что во всех восьми районах Алматы началась работа по обследованию зданий и жилого фонда, которые, возможно, пострадали от недавнего землетрясения.

По данным телеканала, изучением последствий стихийного бедствия занимаются специальные группы, в составе которых специалисты районных управлений по ЧС, представители акиматов и городского управления градостроительного контроля.

"В Алмалинском районе города уже подано 10 заявок от жителей. Здесь выявили незначительные повреждения в стенах зданий. После изучения последствий на местах независимые экспертные организации займутся оценкой ущерба", – сообщили корреспонденты.

Полная информация о последствиях землетрясения будет предоставлена позже, сообщили спасатели.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

А работники "КазАвтоЖола" провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Жетiсу, чтобы проверить, нет ли повреждений или других негативных последствий землетрясения. Дефекты они не выявили.

Также сегодня стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях.

Однако вчера сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.