Токаев проверил строительство объектов водоснабжения в Алматы (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент ознакомился с ходом строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой "Балхаш" по 3000 кубометров, а также насосной станции.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, вода, поступающая с водозаборов "Каптаж", "Бастау» и фильтровальной станции "Медеу", будет накапливаться и обеззараживаться в этих резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных насосов будет распределяться по магистральным сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.

Во время посещения объекта глава государства заслушал доклад о текущем состоянии и планах развития сети водоснабжения Алматы.

Сообщается, что в рамках исполнения поручения президента акиматом в 2023 году проведены работы по строительству новых 117 километров и модернизации 46 километров сетей водоснабжения. Это позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению.

В 2024 году планируется строительство 142 километров и модернизация 48 километров сетей водоснабжения. Это позволит до конца года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень изношенности сетей до 53,8%.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах по введению резервной схемы водоснабжения 50 тысяч жителей Медеуского района. Для обеспечения стабильным и качественным водоснабжением жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство двух и проектирование еще двух водозаборов.

Как отметили в акимате Алматы, в этом году планируется завершение строительства водозабора Каргалы, который обеспечит 50 тысяч жителей Наурызбайского района

В следующем году планируется завершить строительство водозабора Аксай, что решит проблемы с водой 100 тысяч жителей Наурызбайского района, а также 15 тысячи жителей Карасайского района Алматинской области.

Президент отметил, что обеспечение водоснабжением города Алматы – это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Он указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в прошлом году в Медеуском районе города.

"Казахстан – вододефицитная страна. Нам нужна общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды. Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды. Поэтому должна быть комплексная, системная работа", – сказал глава государства.

Отметим, что вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Сегодня он уже посетил футбольный центр Footlab, где пообщался с юным футболистами и оставил автограф на футболке.

Ситуация с водоснабжением в Алматы

В прошлом году президент раскритиковал частые отключения воды в Алматы.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают участившиеся селевые выбросы и повышение мутности воды в реках. По этой причине в конце июля коммунальные службы были вынуждены ограничить подачу питьевой воды в верхней части города.

Без воды тогда остались 50 многоквартирных и более 4 тысяч частных жилых домов Медеуского района. Данная ситуация вызвала справедливое недовольство жителей.

Напомним, 22 июля 2023 года из-за осадков в горах в Алматы временно ограничили подачу воды в южную часть Медеуского района. В акимате пояснили, что в связи с осадками на источниках водоснабжения исходная вода стала более мутной, из-за чего был приостановлен водозабор.

Позже в ДЧС рассказали, что из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдалось активное таяние ледников. Наряду с этим в акимате заявили, что приняли временные меры по обеспечению жителей доступом к воде – было увеличено количество водовозов, установлены биотуалеты.

Также власти говорили, что ситуация с ограниченным водоснабжением не была техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Водоснабжение Медеуского района Алматы полностью восстановили только 3 августа.